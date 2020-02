Tchad : au Sila, les artistes veulent organiser un festival des arts et cultures

L'Union de artistes de la province de Sila a organisé lundi matin une réunion au sein de la délégation à l'enseignement et à la jeunesse de Goz Beida.



Cette réunion vise à élaborer le plan d'action pour le lancement de la 2ème édition du Festival des arts et cultures de Sila.



Le président de l'Union des artistes de Sila, Soumaine Ahmat, et le directeur de la maison de la culture de Goz Beida, Bakhit Ahmat, ont présidé la réunion.



La festival a pour objectif de préserver les cultures de la province de Sila en particulier et du Tchad en général. Il vise notamment à sensibiliser la population sur la cohabitation pacifique, la scolarisation et l'ignorance.