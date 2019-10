TCHAD Tchad : au Sila, les civils à nouveau priés de rendre les armes

Par Mahamat Issa Gadaya - 25 Octobre 2019





Le préfet de département de Kimiti, Hassan Adoum Fouda, a tenu vendredi matin à la maison des jeunes de Goz Beida, une réunion de mobilisation sur le désarmement.



Plusieurs responsables dont le secrétaire général de la province de Sila, les forces de sécurité, les responsables religieux, les associations de la société civile, les responsables de partis politiques ainsi que les chefs traditionnels ont pris part à la rencontre.



"La province de Sila s'est retrouvée dans un torchon en feu depuis les événements survenus le mois passé d'août. Les autorité ont pris le temps de veiller à la situation pour le retour de la paix et de la cohabitation pacifique", a indiqué le préfet.



L'intervention des responsables de la localité est importante pour l'implication de tous et afin que le désarmement se passe sans incidents, a précisé le préfet.



"La situation que j'ai vécue est très douloureuse. Des femmes et des enfants ont perdu leur famille. Ils n'ont pas de lieu d'habitation", a souligné le préfet. Selon lui, des armes lourdes ont été saisies par l'armée, tandis que le village d'Arata a été à moitié incendié. "Tout le monde souffre à cause des conflits intercommunautaires. Ma hiérarchie m'a placé dans ce lieu pour sensibiliser la population sur le désarmement", a-t-il ajouté.



"Des populations sont sans abris. Même le président est descendu à Goz Beida pour présenter ses condoléances aux familles des victimes. Il a instauré l'état d 'urgence au Sila et dans les autres provinces concernés avec plusieurs instructions", a-t-il expliqué.



Les autorités provinciales du Sila appellent toute la population à remettre les armes à la coordination de désarmement qui est basée à Gaz Beida. "Ils font leur travail et ça marche bien. A cet effet, j'instruis les différents chefs de canton, chefs de quartier, chefs de tribu, chefs de ferrick, le sous-préfet de Goz Beida et le maire de la ville de Goz Beida de s'impliquer pour sensibiliser afin que les armes soient remises", a insisté le préfet de département de Kimiti, Hassan Adoum Fouda.



Selon lui, plusieurs armes lourdes ne sont pas encore remises à la coordination dirigée par le général Mahamat Souleymane.



Au cours de cette cérémonie de sensibilisation, plusieurs interventions ont été faites, notamment celles du secrétaire général de la province de Sila, Oumarou Sanda Makachi et du coordonnateur adjoint des opérations de désarmement, Arda Issa Barami. Ils ont demandé aux autorités de lutter tous ensemble pour que l'opération de désarmement soit sans incidences ni difficultés sur la population.





Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 63205229 ; 66304389 ; 63415139 (Bureau N'Djamena)