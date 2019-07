Tchad : au Sila, les volontaires se mobilisent pour la salubrité

SILA, Tchad - Une vaste opération de salubrité a eu lieu ce matin à l'hôpital provincial de Goz Beïda. Elle a été initié par la section de la Croix Rouge provinciale du Sila.



Cette opération s'est déroulée avec un fort engagement des différents volontaires de la Croix Rouge du Sila qui ont répondu présent à cette opération de salubrité générale à l'hôpital.



Hommes et femmes, munis de brouettes, pelles et machettes, on désherbé les lieux à l'intérieur de la cour.



L'opération a été conduite par le président du bureau provincial de la Croix Rouge de Sila, Ibrahim Baradine et quelques membres de la CRT de la localité.



"La propreté est l'affaire de tous", a-t-il indiqué. Il a demandé aux autres acteurs de s'impliquer car c'est la santé qui favorise un bon environnement. Il a remercié tous les volontaires de la CRT qui se sont mobilisés pour cette opération, sans oublier le personnel de santé.



D'autres initiatives de salubrité sont prévues dans des lieux publics de la ville.



Le représentant du médecin en chef, Adef Mahamat a remercié les volontaire pour le service rendu, et les a félicité pour leur bravoure et leur citoyenneté.



L'opération de salubrité a été clôturée par une photo de famille.