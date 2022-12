Tchad : au Wadi-Fira, Care International appelle à l'action contre les violences basées sur le genre

L'objectif est de prévenir et d'améliorer la qualité de la prise en charge des survivant(e)s de violences basées sur le genre dans le département de Dar Tama.



La chargée de genre et plaidoyer de CARE INTERNATIONAL, section du Guéréda, Mossokoul Appoline, a fait savoir que les autorités traditionnelles et coutumières doivent prendre leurs responsabilités dans le cas où un relais communautaire vient vers eux pour transmettre le plaidoyer d'une victime, afin de prendre des mesures adéquates pour pouvoir assurer les besoins de a victime.



Même chose pour les forces de défense et de sécurité qui ont un rôle très important à jouer car les victimes ont besoin d'une réponse sécuritaire, a souligné Mossokoul Appoline.