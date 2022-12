Tchad : au Wadi-Fira, un activisme renforcé contre les violences basées sur le genre

L'ONG Care Internationale au Tchad a organisé une table-ronde ce le 5 décembre, dans la salle des réunions de l'UNHCR de Guéréda, dans la province de Wadi-Fira, à l'intention des autorités locales, religieuses, traditionnelles, coutumières, les leaders des groupements féminins, les organisations humanitaires, les relais communautaires VBG et les responsables des décentralisées de l'État, pour prévenir et améliorer la qualité de la prise en charge des survivant(e)s de violences basées sur le genre dans le département de Dar Tama.



La chargée de genre et plaidoyer de CARE, section de Guéréda, Mossokoul Apolline a fait savoir que ces autorités traditionnelles et coutumières doivent prendre leurs responsabilités dans le cas où un relai communautaire vient vers eux, pour transmettre le plaidoyer d'une victime, afin de prendre des mesures adéquates pour pouvoir assurer les besoins de la victime. Même chose pour les forces de défense et de sécurité qui jouent un rôle très important car les victimes ont besoin d'une réponse sécuritaire, a-t-elle martelé.



La déléguée provinciale du ministère du Genre et de la Solidarité nationale du Wadi Fira, Mariam Soumaïne Guiré, a pris la parole pour réaffirmer que les femmes qui représentent plus de 50℅ de la population au Tchad sont, encore malheureusement jusqu'à nos jours, marginalisées.



Pour elle, durant les manifestations des 16 jours d'activisme contre les violences faîtes aux femmes, celles-ci doivent réfléchir et méditer sur les thématiques aussi riches que variées, concernant la problématique des violences faîtes aux femmes et aux filles, ainsi que la vulgarisation des instruments juridiques de protection, le mariage d'enfants, la scolarisation des filles et l'accompagnement des personnes victimes des violences faîtes à leurs égards.



Elle s'est adressée avec insistance aux femmes en expliquant que le devoir de celles-ci, aujourd'hui, est de s'armer de courage, regarder dans la même direction, multiplier les efforts, afin de prendre conscience de la nécessité absolue de dénoncer, quel qu'en soit le prix, les incidents de violences basées sur le genre. Pour sa part, le chef de projet CARE, Mbairo Dingao a présenté les réalisations, les difficultés et les perspectives du projet PROSSAN.



Selon lui, l'objectif global est de contribuer à fournir des services et des soins de santé publique de qualité et équitable à la population. La spécificité de ce projet est d'améliorer l'accès et la qualité des soins de santé et de nutrition pour les enfants de moins de 5 ans. Les autorités locales s’engagent à apporter leur contribution pour améliorer les conditions des femmes et des filles victimes des violences basées sur le genre.



Elles demandent également à tous les acteurs de la société civile d’apporter leur part de contribution afin que les conditions que vivent leurs mamans, leurs sœurs et les filles s’améliorent avec des solutions durables. Mansour Abdoulaye Nassir a exhorté les participants à restituer les connaissances apprises durant les échanges à leurs concitoyens respectifs à la sortie de cette assise.



Le projet d'amélioration des soins de santé primaire et nutritionnelle dans le district sanitaire de Guéréda est financé par l'Union européenne. Il couvre la période de janvier 2020 à janvier 2025.