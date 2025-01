Tchad : au moins 19 morts dans l'attaque du Palais présidentiel par un commando

Un mort et trois blessés, dont un grièvement, ont été enregistrés du côté des forces de défense et de sécurité.



Ce lundi 8 janvier 2024, le Palais présidentiel de Toumaï, symbole du pouvoir au Tchad, a été le théâtre d’une attaque terroriste. Les forces de défense et de sécurité ont rapidement réagi, maîtrisant la situation et éradiquant la menace, selon les déclarations officielles du gouvernement.



Une tentative de déstabilisation rapidement neutralisée



Le ministre d’État, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, s’est exprimé en direct depuis la cour du Palais présidentiel, entouré de militaires de la garde présidentielle et arme à la main. Il a affirmé que la situation était sous contrôle et a qualifié l’incident de « petit événement » qui a été rapidement géré.



« Nous attendons la venue du procureur de la République pour vous montrer la réalité de ce qui s’est passé. La situation est sous contrôle. C’est un petit incident qui s’est passé. Les forces de défense et de sécurité ont été mobilisées, et tout a été éradiqué », a-t-il déclaré.



Des vidéos diffusées par des militaires de la garde présidentielle montrent les corps de plusieurs assaillants neutralisés dans l’enceinte du Palais. Ces images, bien que choquantes, confirment selon les autorités l’efficacité de la réponse sécuritaire.



Une mobilisation massive des forces de sécurité



Les échanges de tirs nourris ont eu lieu aux alentours de la Place de la Nation et de la Présidence, plongeant momentanément la capitale dans un climat de tension. Des blindés et des unités spéciales ont été déployés dans les rues de N’Djamena pour sécuriser la zone et rassurer la population.



L’état-major général des armées a tenu à rassurer les Tchadiens, affirmant qu’il n’y avait « aucune inquiétude » et que la situation était entièrement maîtrisée. Sur les réseaux sociaux, le ministre Aziz Mahamat Saleh a également appelé au calme, déclarant sur sa page Facebook : « Rien de grave, pas de panique, la situation est sous contrôle. »