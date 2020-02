Tchad : au moins 75 cas d'intoxication au gaz lacrymogène à l'hôpital (médecins)

Le pavillon des urgences de l'Hôpital général de référence nationale à N'Djamena, a dénombré lundi au moins 75 cas de personnes intoxiquées par du gaz lacrymogène et six cas de blessures, a appris Alwihda Info de source médicale. Il s'agit en grande majorité d'étudiants de l'Université de N'Djamena.



Ce matin, des étudiants ont manifesté aux abords des campus de Toukra et Ardep Djoumal de l'Université de N'Djamena. Ils ont réclamé le rétablissement des bourses d'études et la restauration des bus de transports.



Des médecins de l'hôpital ont regretté le comportement des policiers envers les étudiants suite aux heurts de ce matin. Ils ont appelé le Gouvernement à prendre des mesures face à des comportements qu’ils jugent déplorables.



Du gaz lacrymogène a été tiré par la police au sein du campus de Toukra et à l'intérieur des salles et amphithéâtres, ont expliqué des étudiants qui ont ramassé quelques douilles au sol.



Le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur a dénoncé dans un communiqué, des "bavures policières des forces de l'ordre sur le campus universitaire de N'Djamena", évoquant "un acte ignoble et barbare qui relève d'un autre siècle."



Il a rappelé au Gouvernement le principe de l'inviolabilité des locaux universitaires et a demandé l'ouverture d'une enquête pour que les auteurs et co-auteurs soient retrouvés et jugés conformément aux lois de la République dans un bref délai.