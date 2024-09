Tchad : au moins 9 personnes tuées lors des inondations en août dans le Logone Oriental

Au moins neuf personnes ont perdu la vie en août à cause des inondations dans le Logone Oriental, une région située dans la partie méridionale du Tchad, selon le comité provincial de la Croix-Rouge du Tchad.



« La situation des dégâts causés dans toute la province du Logone Oriental est alarmante. Nous avons constaté avec amertume que les eaux de pluie ont inondé une grande partie de la province, entraînant des pertes humaines, la destruction de biens, l’engloutissement de champs, la disparition d’animaux domestiques et l’effondrement de maisons. Depuis le mois d’août, après avoir mené des évaluations sur le terrain, nous avons enregistré dans toute la province 6 785 ménages affectés, 37 110 personnes touchées, dont 1 517 sans abri. De plus, 4 564 maisons ont été détruites, 5 420 têtes de bétail englouties et 4 228 hectares de champs dévastés. On dénombre également 17 blessés et malheureusement 9 décès », a déclaré jeudi à Alwihda, Sanengar Samuel, président du comité provincial de la Croix-Rouge du Logone Oriental.