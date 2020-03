Tchad : aucun cas de coronavirus (ministère de la Santé)

Le ministère de la Santé de la publique a informé dimanche la population tchadienne que "jusqu'à aujourd'hui, aucun cas de Covid-19 n'est enregistré au Tchad."



Un dispositif adéquat est pris par les autorités sanitaires, afin de monitorer systématiquement les températures des passagers qui entrent au Tchad.



Un site a été identifié pour recevoir les cas suspects et les prendre en charge.



"L'épidémie de maladie a coronavirus est une menace a portée mondiale", explique le ministère de la Santé publique dans son communiqué.



Face à cette situation, le ministère invite la population tchadienne à la sérénité mais aussi à une vigilance plus accrue et à l’adoption de comportements favorisant la prévention à savoir :

- Se laver régulièrement les mains à l’eau propre et au savon ou avec des gels hydroalcooliques ;

- Se protéger, si possible, la bouche et le nez avec une bavette si on souffre de rhume ;

- Se couvrir la bouche et le nez avec du mouchoir ou avec le creux du coude quand on tousse ou éternue ;

- Éviter tout contact direct avec des personnes présentant des signes suspects de grippe ou de difficultés respiratoires ;

- Bien cuire les viandes, poissons, crabes, crevettes, escargots de mer et autres fruits de mer avant de les consommer ;

- Devant toute suspicion, informer le personnel de centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate ;



Des dispositions sont prises par le ministère Santé publique à l’aéroport international de Ndjamena pour surveiller les voyageurs provenant des zones touchées.



Le dispositif sera mis aux frontières pour procéder à la prise de température de tous les passagers qui entrent au Tchad.