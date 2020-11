Tchad : "aucun fonctionnaire ou militaire ne doit passer plus de trois ans dans une province"

"Aucun fonctionnaire de l’État et/ou élément des forces de défense ou de sécurité ne doit passer plus de trois ans dans une province", a déclaré vendredi le président de la République lors d'une rencontre avec les autorités administratives à Pala, chef-lieu du Mayo Kebbi Ouest.



Selon lui, "tous les gouverneurs et membres du gouvernement sont instruits à cet effet".



Cette mesure vise à permettre des rotations pour renforcer l'efficacité de l'administration et des forces de sécurité sur le terrain.



Idriss Déby a demandé aux responsables administratifs de "s'assumer" afin d'être "des chefs modèles".



"Je veux au Mayo-Kebbi Ouest d’une administration introvertie, dynamique et non-statique, bref des administrateurs dévoués à la cause de leurs administrés", a-t-il ajouté.



Le président a également rencontré les responsables militaires, les chefs traditionnels et les leaders religieux du Mayo Kebbi Ouest.