Tchad : "aucun sujet tabou" et "aucune censure" au Forum, assure le président

"Rien de ce qui touche à la vie de la nation ne doit être occulté, aucun sujet n'est tabou", a déclaré jeudi le chef de l'État Idriss Déby à l'ouverture du 2ème Forum national inclusif à N'Djamena.



Le président a indiqué que les discussions "ne seront pas orientées" et se dérouleront "sans aucune censure".



Le Maréchal du Tchad préconise "une réflexion poussée" qui "doit se faire pour recenser les désidératas des tchadiens".



"Il est plus que nécessaire de replacer l'État et la nation au coeur des actions", indique Idriss Déby, ajoutant que "n'est pas évaluateur qui veut, c'est un exercice délicat qui exige un certain nombre d'habileté et surtout de responsabilité".