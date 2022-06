Tchad : avec les transferts de fonds, la diaspora contribue à réduire la pauvreté (OIM)

Selon l'OIM, la plupart des ménages interrogés dans le cadre de l’étude ont reconnu l'importance des envois de fonds dans leur budget, 27 % déclarant spécifiquement que les envois de fonds sont nécessaires à la survie du ménage. Ainsi, à travers leurs contributions, les membres de la diaspora tchadienne contribuent à réduire la pauvreté (ODD 1), à accroître l'accès à l'alimentation (ODD 2), à l'éducation (ODD 4), à favoriser l'inclusion financière et à réduire les inégalités (ODD 10) dans la société.



L’étude révèle que les conditions de vie des ménages qui reçoivent des transferts de fonds semblent être meilleures comparé aux ménages ne recevant pas de fonds, faisant ainsi allusion à un lien entre les transferts de fonds de la diaspora et le niveau de développement socioéconomique des ménages.



Les fonds reçus par les ménages enquêtés sont principalement utilisés pour les dépenses générales liées au fonctionnement du ménage hormis la nourriture, la santé et l’éducation (68 %), l’alimentation (61 %) et les raisons sociales (58 %). Suivent les dépenses liées à la santé (46 %) et à l’éducation (26 %).



D’après les résultats, les transferts de fonds couvrent un certain nombre de dépenses allant des dépenses courantes du ménage à l’épargne.



Parmi les ménages interrogés recevant des fonds, le montant moyen reçu de la diaspora est de 125 302 Francs CFA par mois. Les fonds sont transférés et reçus principalement (84 %) à travers des canaux dits « formels ». Il s’agit notamment des sociétés de transfert d’argent, les banques (virements bancaires) et les bureaux de change.