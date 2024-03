Tchad : avis d’appel d’offres pour le recrutement d’un Partenaire National d’Afrobarometer

Identifier et accéder aux bases de données de recensement nécessaires à la conception d'un échantillon représentatif national, travailler en collaboration avec le spécialiste en échantillonnage d'Afrobarometer et l'office national de la statistique pour définir l'échantillon et obtenir les cartes et autres matériaux nécessaires à la mise en œuvre de l'enquête ;

Indigéniser le questionnaire générique d'Afrobarometer pour l'adapter au contexte local, travailler avec les équipes d'Afrobarometer en charge des enquêtes et de la communication afin d'élaborer les questions spécifiques aux pays à inclure dans le questionnaire, et traduire le questionnaire dans la(les) langue(s) local(es) indiquées conformément aux procédures d'Afrobarometer ;

Obtenir pour les travaux de terrain un nombre suffisant de tablettes correspondant aux spécifications telles que décrites dans le manuel d'enquête d'Afrobarometer;

Recruter des travailleurs de terrain dotés de qualifications nécessaires et de compétences linguistiques et de terrain, et les former à la collecte de données, auprès des ménages à l’aide de tablettes ;

Sélectionner et former des superviseurs de terrain pour assurer la supervision des travaux de terrain et du contrôle de la qualité des travaux de terrain ;

Pré-tester et apporter les modifications approuvées aux questionnaires ;

Elaborer un plan d’organisation logistique de l’enquête ;

Prendre en charge tous les aspects des travaux de terrain dans le respect strict du calendrier élaboré de commun accord avec Afrobarometer ;

Assurer le contrôle de la qualité de la collecte des données sur le terrain ;

Elaborer des rapports sur la méthodologie d'échantillonnage et des travaux de terrain ;

Contribuer à l'élaboration d'une Synthèse des Résultats en collaboration avec les conseillers techniques d'Afrobarometer ;

Elaborer des analyses de base portant sur les principaux résultats ;

Concevoir et mettre en œuvre, avec le soutien technique du réseau, un plan de communication efficace qui inclut une analyse des intervenants, des disséminations publiques, des publications d'articles, des communiqués de presse, et l'usage des réseaux sociaux en vue de partager les résultats d'enquêtes avec les media, la communauté des ONG, les fonctionnaires du gouvernement, les législateurs, la communauté des donateurs, et d'autres acteurs identifiés.

Afrobarometer lance un appel à offres d'organismes désireux de servir comme partenaire national (NP) au Tchad. Sous la direction d'Afrobarometer, le NP choisi réalisera une enquête par sondage représentative à l'échelle nationale de la population des adultes au Tchad. En plus de réaliser une enquête d'Afrobarometer, l'adjudicataire sera le représentant d'Afrobarometer au Tchad pour la durée du partenariat et sera admis à participer aux réunions et ateliers d'Afrobarometer, ainsi qu'aux autres activités de renforcement et de gestion de capacités.En collaboration étroite à chaque étape du processus avec le partenaire principal d'Afrobarometer, et selon les procédures du réseau, l'adjudicataire devra réaliser une enquête nationale représentative au Tchad avec un échantillon de taille n = 1200. Ceci implique qu'il devra s'acquitter des responsabilités suivantes :Les centres de recherche intéressés sont priés de visiter le site web de Afrobarometer www.afrobarometer.org pour plus d’informations sur les détails ou d’écrire à Houessou Richard, Chargé de Projet pour les pays francophones à Afrobarometer, CDD-Ghana, e-mail : [email protected] pour obtenir le document complet d’appel d’offres.La date limite pour envoyer les offres est le 31 mars 2024 au plus tard à 17H30 GMT.