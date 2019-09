Tchad : avis de concours en formation de santé

Une demande manuscrite

Une copie d'acte de naissance

Un certificat médical

Un casier judiciaire

Un certificat de nationalité

Quatre photo 4x4

L'Ecole internationale de formation en santé (située au croisement des avenues du 10 octobre et Taïwan dans le 7ème arrondissement de la ville de N'Djamena) informe les bacheliers, toutes séries confondues, qu'il est ouvert un concours d'entrée en première année à l'Ecole de santé au titre de l'année académique 2019-2020 dont les filières sont les suivantes :- Infirmier diplômé d'Etat (IDE) ;- Sage femme diplômée d'Etat (SFDE) ;- Technicien de laboratoire diplômé d'Etat (TLDE) ;- Agent technique de santé (ATS) ;- Agent technique de santé accoucheur (ATSaa)- Santé publique et surveillance épidémiologique ;- Manipulation en électroradiologie médicale ;- Pédiatrie ;- Soins infirmier et obstétricaux ;- Nutrition humaine.Date limite de dépôt des dossiers le 20 septembre 2019.Le concours aura lieu le 25 septembre 2019.La rentrée est fixée pour le 1er octobre 2019.Caution de 5000 Francs CFA non remboursable.Les dossiers des candidats seront déposés auprès de Djiddo Mahamat Barka à la radio AbéchéContacts : 95 53 87 87 / 66 34 64 31