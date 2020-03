Tchad : avis de recrutement d'une partie de l'équipe cadre de la CPA

La Centrale pharmaceutique d'achat (CPA) est l'outil privilégié de la Politique pharmaceutique nationale en matière d'approvisionnement, de stockage et de distribution en médicaments essentiels. Conformément au mandat qui lui a été confié selon le décret n° 1583/PR/PM/MSP/2015, le Conseil d'administration procède au recrutement d'un directeur, d'un directeur adjoint, d'un chef de division de l'administration financière, et d'un contrôleur interne de gestion.



Les dossiers de candidatures doivent comporter les documents :

- Un CV avec trois références pour le poste recherché ;

- Les diplômes obtenus certifiés conformes par l'ONECS ;

- Un certificat de nationalité tchadienne ;

- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

- Un certificat médical d'aptitude physique datant de moins de trois mois ;

- Une lettre de motivation indiquant le poste recherché et la date de disponibilité du candidat.



La date limite de dépot des candidatures est fixée au lundi 6 avril 2020 à 15h30mn, délai de rigueur. Les dossiers de candidature doivent être déposés contre la remise d'un accusé de réception à l'Etude de Maître Pofinet Ousman, Huissier de justice. Avenue Bokassa, Quartier Ambassatna, en face du Centre d'appareillage et de rééducation de Kabalaye. Tel : 66 42 81 46 / 62 56 30 46 / 95 16 45 65. Les dossiers d'information complète sur ces postes ouverts à candidatures sont à retirer auprès du même Cabinet d'huissier.