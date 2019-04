Tchad : baisse de la délinquance au Logone oriental

Le secrétaire général de la province du Logone Oriental, Adam Adami Youssouf, a présenté ce mercredi 10 avril le rapport de la commission provinciale de sécurité. Il a appelé la population à "collaborer avec les forces de défense et de sécurité, en dénonçant les voleurs et autres malfaiteurs", rappellent que "la sécurité est l'affaire de tous".



D'après lui, "il y a de cela sept mois, lors de la prise de fonction du gouverneur, le général de corps armées Moussa Haroun Tirgo, il a été aussitôt procédé à l'évaluation de le situation sécuritaire dans la province du Logone Oriental. Celle-ci s'est avérée préoccupante. Fort de ce constat, une commission provinciale de sécurité a été mise sur pied et une patrouille mixte composée des différentes forces de défense et de sécurité à été instaurée pour traquer les malfrats de tout genre, assurant ainsi la sécurité des personnes et de leurs biens."



Ces actions ont permis "une nette amélioration de la situation sécuritaire dans la province. A titre d'exemple, de 50 cas de vols par mois sur les installations pétrolières, l'on en compte plus que 3 cas. La population vaque normalement à ses occupations et l'autorité de l'Etat est restauré", a expliqué secrétaire général de la province du Logone Oriental, Adam Adami Youssouf.



Les chefs de villages, chefs de ferricks et chefs de cantons sont mis à contribution dans la lutte contre la délinquance dans la province.