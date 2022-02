Tchad : barbarie de Sandana, le Parti Réformiste appelle les autorités à instaurer la sécurité

Le porte-parole du Parti Réformiste a signé un communiqué de presse le 10 février pour exprimer son indignation suite à la situation conflictuelle de Sandana, dans la province du Moyen-Chari, occasionnant des pertes en vies humaines et matérielles.



À l'origine des évènements meurtriers, un corps sans vie d'un éleveur aurait été découvert aux alentours du village Sandana. Le constat fait par certaines autorités locales révèle une mort accidentelle. Cette thèse n'a pas convaincu les parents de la victime qui ont ouvert le feu sur les villageois.



Le parti condamne énergiquement cet acte barbare et inhumain. Il appelle les autorités de la transition à une prise de responsabilité afin d'instaurer la sécurité dans la localité. "Que les auteurs et coauteurs de ces actes soient identifiés, traduits en justice et sévèrement punis", ajoute le communiqué.



Le PR présente ses condoléances aux familles éplorées. "Qu'Allah admette les âmes des disparus dans son royaume et accorde la guérison aux blessés".