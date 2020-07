Tchad : bientôt du ciment "de qualité et à un prix abordable" (ministre Mines)

"Tout va rentrer dans l'ordre", a promis ce mardi le ministre du Pétrole et des Mines, Oumar Torbo Djarma, suite à une réunion convoquée par le chef de l'État Idriss Déby pour faire le point sur la rareté du ciment et la hausse de prix sur le marché.



"Au jour d'aujourd'hui, la société tourne au ralenti. Mais à la sortie de cette réunion, avec les instructions fermes du Maréchal du Tchad, tout rentrera dans l'ordre et la population aura du ciment de qualité, à un prix abordable", indique Oumar Torbo Djarma.



Selon lui, la Société nationale de ciment (SONACIM) a des difficultés multiples, dont certaines datent de l'époque de la construction où des réserves ont été émises.



"Pour le Maréchal, la relance de la production du ciment est un impératif. Après avoir suivi les explications dans les moindres détails, il a instruit la remise en marche de la société en recommandant diligence aux différents ministres impliqués dans la gestion de la SONACIM pour solutionner tous les problèmes", explique la Présidence.



La cimenterie de Baoré a été inaugurée en 2012 par le chef de l'État. À l'époque, Idriss Déby avait affirmé que le prix du sac de ciment à la sortie de l’usine est fixé à 4.200 Francs CFA et que ce prix ne doit pas excéder 6000 Francs CFA sur le marché.