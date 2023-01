Tchad : bientôt l'Internet illimité, un service de restauration et une couverture médicale à la Primature (PM)

"(...) Un accès illimité au service Internet sera disponible dans vos bureaux dans les prochaines semaines.



Améliorer les conditions de travail à la Primature, c'est ensuite fournir une couverture médicale au personnel pour permettre leurs prises en charge et leurs accès à des soins de qualité. Les réflexions sont en cours et j'espère qu'elles aboutiront très rapidement à des solutions satisfaisantes.



Enfin, améliorer les conditions de travail à la Primature c'est disposer d'un service de cantine où le personnel aura accès à un repas de qualité et à un prix subventionné. Ce voeu sera réalisé. très rapidement."

Le Premier ministre Saleh Kebzabo a prononcé un discours de voeux du nouvel an au personnel de la Primature, dans lequel il a annoncé des mesures concrètes pour améliorer les conditions de travail au sein de la Primature, notamment l'accès illimité à Internet, une couverture médicale pour le personnel, et un service de cantine proposant des repas de qualité à un prix abordable.Le Premier ministre a conclu en souhaitant une année de prospérité et de santé pour tous les Tchadiens.