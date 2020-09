Tchad : blocage à la Faculté de médecine d'Abéché, le ministre de la santé convoque une réunion

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, tient ce mardi une importante rencontre à N'Djamena suite au blocage de la Faculté de médecine d'Abéché.



"Depuis plusieurs mois, pour des raisons diverses, la formation théorique et pratique des étudiants de la Faculté de Médecine d'Abéché est interrompue", explique le ministre dans un courrier.



En vue d'examiner les difficultés et tenter de trouver des solutions définitives à cette situation, il convie plusieurs responsables à une réunion ce matin. Sont conviés le ministre de l'Enseignement supérieur, les conseillers du chef de l'État à la Santé et à l'Enseignement supérieur, le président de l'Université Adam Barka, le doyen de la Faculté de médecine d'Abéché, le président de l'Université de N'Djamena, le doyen de la Faculté de médecine de N'Djamena, les directeurs généraux des CHU (Abéché, HGTN, HME, HM), des responsables du ministère de la Santé publique, le délégué sanitaire provincial du Ouaddaï, et des représentants des étudiants.



Les étudiants de la Faculté de médecine d'Abéché sont en grève depuis plusieurs mois. Ils revendiquent la satisfaction de plusieurs revendications, notamment l'amélioration des conditions d'études.