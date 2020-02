Tchad : braquage à Adré, "les gens pensent qu'ils sont dans une jungle", s'insurge le Procureur

Le Procureur de la République Youssouf Tom a déclaré samedi à N'Djamena que les cambrioleurs du Trésor public d'Adré "auront la réponse appropriée de la loi", lors de leur présentation aux autorités, au siège de la Police nationale.



Les forces de sécurité ont mis la main cette semaine sur trois individus, accusés d'avoir cambriolé la caisse du Trésor public à Adré, dans le département d'Assoungha, province du Ouaddaï.



"C'est des cambrioleurs, nous sommes dans un Etat de droit et les gens pensent qu'ils sont dans une jungle où ils peuvent se permettre tout pour aller cambrioler un trésor de l'Etat. Ils ont eu la réponse de l'Etat, des forces de défense et de sécurité. Ils auront aussi la réponse appropriée de la loi", a indiqué le procureur de la République Youssouf Tom.



Le 26 janvier dernier, des individus ont dérobé la somme de 74 millions de Francs CFA. Ils ont ensuite utilisé une partie de l'argent pour acheter un véhicule et une moto. Une partie de l'argent a été récupérée.



La présentation des individus a eu lieu en présence du ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et des victimes de guerre, Mahamat Abali Salah, et du directeur général de la police nationale, Hissein Doudoua Hamid.



"C'est la deuxième fois. Nous avons été saisi d'un cas pareil à Faya. La police a été instruite. Nous avons donné un délai d'une semaine aux forces de l'ordre pour attraper ces voleurs (...) Nous ne tolérerons pas ces pratiques, ces pratiques ne sont pas des nôtres. Nous n'allons pas croiser les bras sur des pratiques pareilles", a déclaré le ministre Mahamat Abali Salah qui a félicité la police pour le travail réalisé.



Les forces de l'ordre ont également annoncé le démantèlement d'un réseau de malfaiteurs qui trafiquait du sucre mélangé avec des produits toxiques. L'usine clandestine de production a été fermée.