Tchad : braquage nocturne à Amdam, arrestation rapide des assaillants par les forces de sécurité

Dans la nuit du 17 décembre, vers 1h30, trois individus armés ont fait irruption chez un distributeur téléphonique à Amdam, dans le département de Djourouf Al ahamar de la province du Ouaddai. Armés, ils ont dérobé 5 millions de FCFA, 15 grammes d'or et une moto.



Selon une source fiable, les forces de défense et de sécurité ont localisé et arrêté ces hommes armés, avec l'aide des opérateurs téléphoniques. Ils devraient être présentés à la presse prochainement.



Ce vol fait suite à un incident similaire au début du mois de décembre, où un commerçant a été assassiné en pleine ville d’Abéché près du marché moderne. Après avoir fermé sa boutique, des assaillants armés à bord d'une voiture ont tiré sur le commerçant, lui volant des pierres précieuses et plus de 40 millions de FCFA. Blessé à la jambe, la victime est décédée le lendemain matin à l'hôpital universitaire d'Abéché.



Les deux bandits impliqués dans cet assassinat auraient été arrêtés.