Tchad : braquage spectaculaire à Abéché, des biens estimés à plus d’un milliard de FCFA dérobés

Un braquage à main armée a été perpétré le 5 janvier 2025 à Abéché, ciblant un commerçant détaillant. Les faits se sont déroulés alors que la victime quittait un parc situé à un kilomètre de la sortie d’Abéché.



En s’arrêtant devant une boutique pour s’approvisionner en eau, un véhicule de marque V6 est apparu, transportant six individus lourdement armés. Ces derniers ont enlevé le commerçant de force avec son sac, l’ont attaché, puis emmené vers une destination inconnue. Leur véhicule, un Prado, a pris la direction de la route menant à Guéréda.



Un acte minutieusement planifié

Arrivés à un point précis, les malfaiteurs ont changé de tenue pour des habits ordinaires avant d’abandonner leur otage et de se rendre à Tiné Djagaraba. La police d’Abéché, alertée immédiatement après l’enlèvement, a collaboré avec la famille de l’otage pour les poursuivre, mais sans succès initial.



Le butin du braquage est estimé à 1,6 milliard de FCFA, incluant 31 kilos d’or et des devises étrangères évaluées à 130 millions de FCFA. En désespoir de cause, un appel a été lancé offrant une récompense de 200 millions de FCFA pour toute information permettant de retrouver les ravisseurs. Une source anonyme a ainsi informé la famille de l’otage de leur localisation.



Intervention des forces de l’ordre

Trois membres de la famille de la victime se sont rendus à Tiné où ils ont sollicité l’aide de la gendarmerie. Trois véhicules remplis de gendarmes ont été mobilisés, localisant les assaillants à 15 kilomètres de Tiné. L’attaque a été planifiée pour l’aube, après la prière du matin.



Sur place, un des ravisseurs a tenté de résister en brandissant son arme, mais les gendarmes ont réussi à arrêter trois malfaiteurs, ainsi qu’à récupérer le véhicule de marque Prado utilisé pour l’attaque. À l’intérieur du véhicule, ils ont saisi trois fusils Kalachnikov, deux pistolets et 1,6 kilo d’or.



Une enquête en cours

Contactées par Al-Wihda Info, les autorités administratives de la province du Wadi-Fira ont confirmé l’existence du braquage, soulignant qu’il s’agit d’un réseau bien organisé. Les enquêtes se poursuivent pour démanteler ce groupe criminel. Il est à noter que les biens volés appartiennent à une quarantaine de commerçants.