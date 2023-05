Tchad : brutalité policière à une station-service, un homme tabassé

Des accusations d'abus de pouvoir et de racket ont été portées contre la police nationale du Tchad.



En effet, un jeune motocycliste a été tabassé par des policiers samedi dernier, après avoir demandé à la police d'attendre son tour avant d'être servi à la station Oil Libya. La moto de ce jeune homme a été saisie, avant qu'il ne soit tabassé sur instruction du commandant de la police du CSP 9.



Ce jeune homme avait attendu depuis 4 heures du matin, dans une longue file d'attente pour être servi. Malgré plusieurs tentatives pour demander la réaction du commandant de la police CSP 9, aucune réponse n'a été obtenue. La victime a ensuite été transférée au CSP 6, puis au CSP 9 où il aurait été torturé à nouveau.



Ces révélations interviennent après la mutation de la direction générale de la police nationale. Les habitants de certains quartiers de la capitale, comme ceux situés derrière l'hôpital américain de Guinebor II, dans la commune du 1er arrondissement et au quartier Chari Mongo dans la commune du 6ème arrondissement, sont rackettés nuitamment par la police nationale, ce qui accroît l'insécurité dans ces zones.



De plus, la police est accusée de jouer un rôle négatif aux différents ronds-points. Au lieu de chercher à réguler la circulation, elle met à profit sa présence pour arnaquer les citoyens.



Il est donc urgent que les nouvelles autorités de la police nationale prennent des mesures pour amener ses éléments à adopter un comportement responsable envers les citoyens.