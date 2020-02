Tchad : bus, restauration, les étudiants dans des conditions préoccupantes.

S'agissant du restaurant d'Ardepdjoumal, son cas est vraiment déplorable, notamment les conditions des femmes qui y travaillent et cuisinent. "Il fait tellement chaud" et "le nombre de plats est insuffisant".



A Farcha, c'est le même constat. Les étudiants déplorent le manque de chaises pour s'asseoir, ce qui les contraints à rester debout pour manger. "Et on dit que les étudiants tchadiens sont les mieux traités au monde. Quand on mange debout c'est déplorable", a déclaré Aserpe Dickreo Amos.



Il a demandé aux autorités de venir rapidement au secours des étudiants afin de leur prêter main forte.