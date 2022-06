TCHAD

Tchad : "c'est à nous de mettre en balance les relations avec les États", Dr. Maoundonodji Gilbert

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 3 Juin 2022

VIDÉO. "C'est à nous en tant que décideurs au niveau tchadien de mettre en balance les relations avec tel ou tel acteur inter-étatique. Est-ce qu'elles tiennent compte de l'intérêt pour notre pays ? En mettant les choses dans la balance, on doit être en mesure de dire de quel côté on peut tirer le meilleur avantage pour notre pays", affirme Dr. Maoundonodji Gilbert, politologue, juriste et enseignant-chercheur, dans un entretien à Alwihda Info.