Tchad : "c'est le phénomène majoritaire qui soutient l'injustice", Rosine Amane Djibergui

"Tout le monde parle de refondation, ça veut dire que vous avez fait quelque chose. Quelque chose qui n'a pas marché avant, vous voulez le reprendre ?", a déploré Rosine Amane Djibergui.



"Quel Tchad nous voulons ? Un Tchad où les femmes vendent les légumes à même le sol (...) une partie de la population pleure, crie, et une autre partie est là ?", s'est interrogée. l'ex-ministre.



Rosine Amane Djibergui a estimé que pour construire un État fort, il faut tous les matériaux : "il y en a qui pensent que nous sommes du gravier et qu'ils sont trop forts pour piétiner. Mais le gravier sans le sable, sans le ciment, le béton ne tiendra pas".



Pour elle, c'est le phénomène majoritaire qui soutient l'injustice. "Tant que nous ne bannissons pas l'injustice, nous allons revenir. Et ça ne servira à rien", a-t-elle prévenue.



Elle préconise notamment de reprendre la Constitution de 1993 et de l'améliorer, quitte à "s'inspirer des modèles d'autres pays dans le monde" où les choses fonctionnent, "que de faire des plagiats de ce qui n'a pas toujours marché et s'accrocher à ce que cela régisse ce pays".



"Tenons compte de la diversité, des minorités, des avis. Si cela ne marche pas, la seule solution c'est quoi, que chacun reparte chez lui ?", a lancé Rosine Amane Djibergui, en conclusion de son intervention.