Tchad : "c'est une situation anormale mais qui ne va plus durer", Succès Masra

"Nous aimons le Tchad", c'est par ces mots que Succès Masra a réagi ce samedi à l'interdiction de la tenue de sa conférence pour présenter le parti Les Transformateurs à la Maison de la Femme. Hymne national entonné, partisans réunis en nombre et drapeaux flottants, le leader des Transformateurs était bien entouré pour l'occasion, dans une ambiance de meeting de campagne. Pourtant, les forces de l'ordre, déployées en nombre, ont bloqué les accès de la Maison de la Femme. La formation politique n'étant pas encore légalisée, la tenue de la conférence est interdite, apprend-t-on du côté des autorités.



Dans une déclaration improvisée du haut du toit ouvrant de son véhicule, Succès Masra a estimé qu'il s'agit d'une "situation anormale qui ne va plus durer", sous les acclamations.



Succès Masra a salué ses partisans qui se sont mobilisés, sans oublier les policiers qui guettaient la mobilisation. "Bonjour mes amis policiers qui sont là. Salam Aleïkoum. Ramadan Karim", a-t-il lancé.



"Mes chers amis, je voudrais vous dire merci. Vous êtes là, sous ce soleil ardent de votre pays. Vous avez décidé d'être ici. C'est une situation anormale mais qui ne va plus durer. Ce pays est le notre, et nous allons ensemble transformer le pays. Ensemble transformons le Tchad", a déclaré le leader des transformateurs.



Le cortège a finalement fait demi-tour vers le siège des Transformateurs, sans incidents majeurs.