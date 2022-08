Tchad : campagne à Kélo pour une adhésion populaire au dialogue national

L'atelier est placé sous le thème : "promouvoir une transition responsable, inclusive et pacifique au Tchad". L'atelier a pour objectif d'échanger sur les enjeux du dialogue national inclusif et d'identifier un leader au niveau départemental pour la participation du dialogue national inclusif à N'Djamena à partir du 20 août 2022.



L'atelier vise également à réunir les fils et filles du département pour une analyse globale sur les enjeux et les perspectives, ainsi que faire une recommandation pour la participation au grand rendez-vous qui pointe à l'horizon.



50 participants prennent part à l'atelier. La mission venue de N'Djamena est conduite par le coordonnateur de l'ARD, Aboïna Martin. C'est le secrétaire général de la commune de Kélo qui a lancé les travaux.