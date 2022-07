Tchad : campagne de riposte contre la fièvre jaune après 25 cas dans la Tandjilé

La campagne de riposte de vaccination contre la fièvre jaune a été officiellement lancée ce jeudi 07 juillet à Laï. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général du département de la Tandjilé Est, Abdelaziz Tchanlan Tokama, représentant le préfet.



C'est suite aux 25 cas confirmés de la fièvre jaune dans la province de la Tandjilé, plus précisément dans les districts sanitaires de Laï et de Deressia, que cette campagne de vaccination est lancée.



Dans son allocution de circonstance, le délégué provincial intérimaire de la Santé publique et de la solidarité nationale de la Tandjilé, Dr Adjibera Jean Baptiste, a indiqué que ce vaccin très efficace est sûr pour lutter contre la fièvre jaune dans la province de la Tandjilé, partant le Tchad tout entier pendant au moins 10 ans.



Dr Adjibera Jean Baptiste a ajouté que la réussite de cette campagne dépend de la mobilisation de toutes les couches de la population, pour que tous les enfants âgés de 9 mois à 60 ans soient vaccinés. Sont exceptées les femmes enceintes et les personnes âgées de plus de 60 ans.



Lançant officiellement cette campagne, le secrétaire général du département de la Tandjilé Est, Abdelaziz Tchanlan Tokama, a déclaré que vacciner un enfant, c'est contribuer au développement durable, pour le Tchad de demain.



Pour ce faire, le SG invite toute la population de la Tandjilé à se faire vacciner et vacciner leurs enfants contre cette maladie. 144.954 est le nombre attendu de la population pour cette campagne de vaccination contre la fièvre jaune.