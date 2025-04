Tchad : campagne de vaccination contre la polio à Kelo

Ce mardi 22 avril 2025, le préfet du département du Tandjilé-Ouest, le général Doud Souleymane Ousmane, a présidé une réunion de mobilisation sociale contre la poliomyélite.



Après avoir lancé les travaux, le médecin-chef du district sanitaire de Kelo, Dr Djato Sébastien, a rappelé que la poliomyélite est une maladie infectieuse qui entraîne une paralysie irréversible chez les enfants. "Seule la vaccination permet de lutter contre cette maladie qui a endeuillé et handicapé tant d'enfants tchadiens", a-t-il déclaré.



Il a précisé que la campagne va cibler les enfants de 0 à 59 mois, du 25 au 28 avril, exhortant les leaders communautaires présents à relayer l'information, et à collaborer avec les équipes sanitaires pour assurer son succès.



Interrogé sur les effets secondaires possibles, le médecin-chef a rassuré l'assemblée que : "Toutes les dispositions sont prises pour intervenir en cas de réactions." À l'issue des débats, le préfet a rappelé l'importance de surmonter les réticences : "Chaque enfant tchadien a le droit à la protection. Vacciner un enfant, c'est sauver une vie."



Il a demandé aux leaders d'organiser des démarches porte-à-porte, afin de faciliter les tâches aux agents vaccinateurs. Il faut signaler que cette rencontre a vu la participation du maire de la ville de Kelo, Namou Hassane Marina, des chefs des services civils et militaires, des leaders religieux, ainsi que des membres de la société civile.