Tchad : campagne de vaccination contre la poliomyélite dans 8 districts pour immuniser 882 069 enfants

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Tchad se sont engagés à réduire la transmission de la poliomyélite par la vaccination.



Selon la secrétaire d'État à la Santé publique et à la Prévention, Zenaba Béchir Moussa, cette campagne de vaccination intervient dans un contexte particulier dominé par des phénomènes sociaux incontrôlables. C'est pourquoi il est important que chacun se mobilise pour que chaque enfant puisse recevoir sa dose de vaccin.



La cible de cette campagne est de 882 069 enfants, répartis dans 8 districts sanitaires dont les 5 districts de N'Djamena, Guelendeng, Mandelia et Massaguet. Le vaccin est sûr et efficace, il est donc important que chaque enfant cible reçoive sa dose. Les différents partenaires de cette campagne seront présents au Centre de Santé pour assurer le bon déroulement de cette campagne.