Tchad : campagne nationale de lutte contre la malnutrition chez les enfants

Le ministère de la santé publique et de la prévention du Tchad a lancé officiellement une campagne nationale de supplémentation en vitamine A, de déparasitage au mebendazole et de dépistage de la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois. La campagne est menée en partenariat avec UNICEF, NUTRITION INTERNATIONAL et la mairie de la ville de N'djamena.



La représentante adjointe de l'UNICEF au Tchad, Mariana Stirbu, a souligné lors de son allocution que les enfants qui ont souffert de malnutrition risquent de devenir des adultes moins productifs. La campagne vise à combattre la malnutrition aiguë en fournissant des suppléments de vitamine A, en déparasitant les enfants et en dépistant la malnutrition.



Ismail Barh Bachar, secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, a souligné que la malnutrition aiguë est fortement corrélée aux carences en micronutriments, également appelées malnutrition invisible. Ces carences augmentent le risque de morbidité et de mortalité chez les enfants et les rendent plus susceptibles aux infections.



La campagne utilisera la stratégie "Porte à Porte" pour atteindre tous les enfants dans les 23 provinces du Tchad. Les enfants recevront des suppléments de vitamine A, seront déparasités et leur état de malnutrition sera dépisté en utilisant le périmètre brachial dans 16 provinces disposant d'unités de prise en charge de la malnutrition.



Le secrétaire général a exprimé sa reconnaissance aux partenaires, notamment UNICEF, l'OMS et NUTRITION INTERNATIONAL, pour leur soutien constant aux efforts du gouvernement tchadien pour améliorer la santé de la population et celle des enfants en particulier.