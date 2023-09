Tchad : campagne numérique contre les messages de haine et les rumeurs sur les réseaux sociaux

Au cours de cet événement, dix (10) lauréats du concours virtuel de création de contenus sur les messages de haine et les rumeurs sur les réseaux sociaux ont été récompensés. Les prix comprenaient notamment un ordinateur pour le premier lauréat et des téléphones portables pour les autres gagnants.



Ces lauréats seront désignés comme les ambassadeurs de la paix du ministère de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, chargés de sensibiliser la population.



Il est à noter que cette campagne numérique contre les messages de haine a pu être réalisée grâce au soutien technique et financier de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA) bureau du Tchad, ainsi que de l'Union européenne (UE).