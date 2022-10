Tchad : campagne post-Dialogue sur la citoyenneté et le vivre-ensemble à N’Djamena

Le 1er arrondissement de la ville de N’Djamena a accueilli le 12 octobre, une campagne post-Dialogue sur la citoyenneté et le vivre-ensemble.



L’objectif de cette campagne est de restituer les travaux du Dialogue national inclusif et souverain, et de sensibiliser la population du 1er arrondissement, sur le vivre-ensemble et la cohabitation pacifique, pour que la paix devienne une culture et un comportement.



Selon le maire du 1er arrondissement, Djibrine Mahamat Abdelkerim, l’objectif de cette sensibilisation est d’informer la population sur le vivre-ensemble, la citoyenneté et la non prise du pouvoir par les armes. « Nous encourageons le président de la transition, en sensibilisant dans les quartiers, les carrés et les carrefours sur la bonne conduite de la transition », indique le maire.



L'administrateur délégué auprès de 1er arrondissement de la commune de la ville de N’Djamena, Idriss Adam Harane, relève que « rien de mauvais ne sera pressenti pour les deux ans de transition. Tout se passera dans la tranquillité et dans la paix. Les accords de Doha, les assises du Dialogue ont permis aux Tchadiens de se réconcilier, donc il y a la paix, et tout le peuple doit en bénéficier ».