Tchad : campus universitaire de Toukra, 11 ans d’existence sans issue médicale

Considéré par les autorités comme un site universitaire moderne, le campus universitaire de Tonkra devait abriter un centre de santé pour assurer le bien-être des étudiants.



Il a été inauguré en 2011 par l’ancien président Idriss Deby Itno pour accueillir la Faculté des sciences humaines et sociales et la Faculté des langues, lettres, arts et communication, réparties en 8 départements. Après 11 ans d’existence, l’on s’interroge encore sur un service qui doit veiller sur la santé de la population estudiantine.



A qui incombe la responsabilité ? Comment peut-on construire un site universitaire éloigné de la ville, sans un centre de santé, ni une ambulance en sa disposition ? L’UNET en est-t-elle consciente ? Le Centre de National des Œuvres Universitaires assure-t-il sa mission ? Voilà autant d’interrogations qui doivent interpeller les responsables en charge de l’enseignement supérieur. Car l’université, en matière de vie estudiantine, a l’obligation de prévention sur la santé des étudiants.



Samuel Nguebatnan, chargé de service socioculturelle, sportifs et santé au sein de CNOU, est indubitablement conscient de ce manque de structure sanitaire au campus de Toukra. Il en est également du centre de santé d’Ardep-Djoumal, installé dans les locaux des sciences juridiques et politiques qui par manque moyens financiers et de dons en médicaments, n’assure pas sa mission de soigner les étudiants et le personnel de l’université à moindre coût.



En effet, ce centre n’a ni médicaments, ni réactifs pour répondre aux attentes des étudiants, selon les explications fournies par le chef de ce département. Au moment où le paludisme fait ravage au sein de la population tchadienne, sans évoquer la pandémie du Covid-19, l’on se demande combien d’étudiants sont déjà vaccinés.



Face à cette situation, il est nécessaire que les ministères en charge de l’enseignement supérieur et de la santé revoient leurs agendas de 2022, en matière de la santé universitaire, car prévenir faut mieux que guérir.