Tchad : capitalisation des bonnes pratiques pour renforcer le développement local à Laï

L'atelier d'appropriation des Plans de Développement Locaux (PDL) de capitalisation des bonnes pratiques du projet 3D, a eu lieu ce 02 février 2023 à Laï.



Organisé par l'ONG RAPS Développement, l'atelier était destiné à toutes les couches socioprofessionnelles de la province de la Tandjilé. Le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Bachar Brahim Abakar, a donné le coup d'envoi des travaux de l'atelier.



Le but de cette rencontre est de soutenir les bénéficiaires avec les PDL, et de les aider à s'approprier les documents pour capitaliser les bonnes pratiques du projet. Le projet Dynamique Locales pour un Développement Durable 3D est en cours dans le cadre du programme sécurité alimentaire et nutritionnelle.



Par ailleurs, le but du projet est de structurer les acteurs à différents niveaux de concertation et de coordination, de mobiliser les ressources matérielles et humaines en prenant en compte les femmes et les jeunes, de renforcer le leadership local et d'inverser la tendance de la pauvreté pour sortir les populations de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.



Le président du conseil d'administration du projet, Midarina Séraphin, a souligné l'importance de cet atelier pour atteindre les objectifs du projet. De plus, le secrétaire général de la province de la Tandjilé a souligné que l'atelier est très opportun, en raison de la nécessité de structurer les communautés pour avoir une vision commune de développement.



Il a exhorté les participants à être assidus aux débats.