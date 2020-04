Tchad : cas de Covid-19 ayant voyagé en bus, les clarifications du directeur de la STTL

La Société tchadienne des transports et de locations (STTL) est formelle, elle n'a jamais transporté un passager porteur du Covid-19 sur son réseau routier.



Contacté par Alwihda Info, le directeur de la STTL, Mahamat Makki, explique que des "allégations mensongères ont été véhiculées" sur les réseaux sociaux, "appuyées par d'autres agences de voyage."



Mercredi, le ministère de la Santé publique a expliqué qu'un tchadien récemment testé positif, a quitté Moundou le 20 mars 2020 à 12 heures avec le bus de la STTL, immatriculé 15B 0031A. Il est arrivé à N'Djamena à 22 heures.



Le directeur de la STTL précise que son agence a rencontré le ministre de la Santé publique pour apporter des clarifications. Des preuves suffisantes ont été fournies sur l'immatriculation du véhicule. Il en ressort une erreur des agents de sécurité qui se seraient trompés de numéro de plaque, sachant que le soi-disant bus supposé être celui de la STTL, se trouve à Sarh.



Mahamat Makki justifie la publication d'un communiqué pour balayer les "rumeurs et fausses allégations" proférées contre la société.



Il assure que la STTL se tient prêt à collaborer à tout moment avec les autorités sanitaires afin de prévenir et lutter contre le Covid-19.