Tchad : cas de vols lors des funérailles, un comportement inqualifiable à N'Djamena

Le cas des vols lors des funérailles : un comportement inqualifiable à N'Djamena Loin d'être le titre d’un film, d'un thème de recherche ou d’une mauvaise blague, mais bien la réalité qui se passe notamment dans le cas des vols lors des funérailles à N'Djamena, est malheureux. Pourtant, dans un passé récent, lorsqu'il y avait un décès dans un quartier, c'était un silence total.



Chacun réfléchissait sur son sort, parfois les gens refusaient de manger en guise de respect pour le défunt. Mais force est de constater aujourd'hui que les avis de décès sont pistés par des individus malintentionnés, qui en profitent pour voler des engins à deux roues, des ustensiles de cuisine, des nattes, des chaises et bien d'autres objets qui n'ont même pas de valeur.



Cependant, en réalité, c'est une génération maudite. Sinon, comment peut-on expliquer un tel comportement lors de funérailles ?



Toutefois, selon les témoignages recueillis auprès de certaines personnes victimes de vol, comme Stéphanie qui a perdu son père et sa moto le même jour : "Lors de la cérémonie funèbre, j'ai fermé la moto dans la chambre des enfants. Mais de retour au cimetière, on a pu retrouver la moto", a-t-elle confié. Elle n'est pas la seule à avoir été victime de vol lors de funérailles.



Selon Allaramadji, âgé de 65 ans et habitant le quartier Atrone, "c'est une honte pour cette génération qui sillonne les lieux mortuaires pour voler", déplore-t-il.



En fait, cette pratique est une honte qui semble affecter la génération actuelle. Sinon, comment peut-on expliquer ces faits qui se multiplient à chaque occasion de décès ? C'est dégoûtant de voir aujourd'hui, lors des cérémonies de funérailles, que l'on doive payer des vigiles pour surveiller les engins à deux roues, ou parfois les jeunes du quartier le font volontairement.



Cependant, ces voleurs de funérailles parviennent à tromper la vigilance de ces responsables de parking. Comme le témoigne Moussa, "je suis parti avec ma moto pour compatir avec un ami, mais je suis rentré sans ma moto", déplore-t-il. Il est temps d'ouvrir des enquêtes sur ces voleurs qui pistent les avis de décès pour infliger une double peine à la famille endeuillée.



Sinon, c'est malheureux de voir de telles pratiques de comportement inexplicables.