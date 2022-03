Tchad : célébration avec faste de la Journée de la femme au ministère de l’Economie

Le personnel féminin du ministère de l'Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, a célébré la journée internationale de la femme édition 2022. A cet effet, les femmes de ce département ont organisé ce 08 mars 2022, une cérémonie dans l'enceinte dudit ministère, sous le thème : « L'égalité aujourd'hui, pour un développement durable ».



Dans son allocution de circonstance, la présidente du comité d'organisation, Mme Midébel Madjidanoum, souligne que la date du 8 mars qui symbolise la libération de la femme, adoptée par les Nations Unies, a été célébrée pour la première fois en 1911.



Selon elle, la femme tchadienne ne doit pas rester en marge, mais se mettre en ordre de bataille aux côtés des hommes, afin de profiter des opportunités qui lui sont offertes, à travers les différents textes et lois qui ont été pris en leur faveur par les plus hautes autorités du pays.



Par ailleurs, elle estime que le souci de l'implication de la femme tchadienne dans tous les sphères de développement et de prise de décision se traduit par le choix du thème national : « Femme tchadienne, au cœur de la transition : enjeux et perspectives ». Un thème qui illustre bien les engagements politiques forts, pris par les plus hautes autorités de la transition, pour l'implication effective de la femme dans le processus de la transition.



Quant au représentant du ministre de l'Economie, par ailleurs, secrétaire d'État dudit ministère, Dr Abdelrahim Younouss Ali, dans son mot, relève que la SENAFET et la journée internationale de la femme édition 2022, ne sont pas seulement pour la femme tchadienne, une tribune de plaidoyers, mais un cadre de réflexion et d'échanges sur les défis rencontrés. C'est pourquoi il encourage les femmes de son département à élever le débat et à redoubler d'efforts, pour jouer leur rôle d'actrices principales dans le développement du pays et de l'instauration de la paix.



Il ressort des recommandations à l'endroit du gouvernement, qu’il faut instaurer une direction de vulgarisation et de suivi de la mise en œuvre de la politique nationale genre dans tous les ministères ; impliquer les femmes qualitativement et quantitativement dans les différentes commissions de rédaction de la nouvelle Constitution et les autres textes y afférents ; et impliquer les femmes dans la prévention et la gestion des conflits.