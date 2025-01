Tchad : célébration de la Journée mondiale de l'allaitement maternel exclusif à Mao

Le secrétaire général de la province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, a officiellement lancé ce jeudi 23 janvier 2025, la Journée mondiale de l'allaitement maternel exclusif à Mao. La cérémonie a vu la présence des autorités administratives, traditionnelles, les représentants des ONG et du délégué intérimaire de la Santé publique du Kanem, Abdelkerim Mbodou Taher



Dans son allocution, le délégué intérimaire de la Santé publique du Kanem a remercié les autorités administratives et les ONG, pour leur présence à cette cérémonie importante.



Pour lui, cette initiative vise à sensibiliser la population sur les nombreux bénéfices de l'allaitement maternel pour les nourrissons et les mères, et à encourager les pratiques alimentaires saines dès la naissance. Cet événement s'inscrit dans une série d'actions entreprises par les autorités locales et les professionnels de la santé pour promouvoir des modes de vie plus sains, et améliorer la santé publique, a-t-il conclut.



Dans son discours, le secrétaire général de la province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, a souligné que cet événement revêt une importance capitale pour la santé et le développement de nos enfants.



L'allaitement maternel est bien plus qu'un simple mode de nutrition : c'est une pratique essentielle qui offre à nos nourrissons les nutriments nécessaires pour une croissance saine et un développement optimal a ajouté. Le secrétaire général de la province a ajouté ensuite l'objectif de cette Journée mondiale qui est de sensibiliser toutes les mères, les familles, et les membres de la communauté aux bienfaits incontestables de l'allaitement maternel exclusif.



« Nous devons nous unir pour soutenir et encourager les mères à allaiter exclusivement pendant les six premiers mois de la vie de leur enfant », a-t-il ajouté. Il a enfin rappelé que la santé de la mère et de l'enfant est une priorité des plus hautes autorités du pays, en l'occurrence du président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



Au cours de cette cérémonie, des témoignages et des sketchs ont été présentés aux publics sur l'importance de l'allaitement maternel exclusif. Enfin, quelques mères allaitantes ont reçu des cadeaux des mains des autorités.