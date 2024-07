Tchad : célébration de la Journée mondiale de lutte contre l'hépatite ce 28 juillet

Le Tchad célèbre cette journée en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Tchad. Le thème choisi pour cette année est "Ne pas ignorer, agir maintenant". Ce thème n'est pas seulement un slogan, mais bien un appel à l'action collective pour lutter efficacement contre l'hépatite au Tchad.



L'objectif est de sensibiliser la population sur cette maladie et de les inciter à prendre des mesures concrètes pour en venir à bout. Cet événement s'inscrit dans les efforts plus larges du Tchad pour améliorer la prise en charge et la prévention de l'hépatite dans le pays.



La mobilisation des autorités sanitaires, des organisations internationales et de la population est essentielle pour relever ce défi de santé publique.



Cette journée mondiale souligne l'engagement du Tchad à s'attaquer au fléau de l'hépatite et à impliquer tous les acteurs pour y parvenir. Une approche globale et concertée est nécessaire pour atteindre cet objectif.