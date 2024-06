Tchad : célébration de la fête du Sultan à Mao

Ce lundi 17 juin 2024, à l'entame du second jour de l'Eid-al-Adha, la traditionnelle fête du Sultanat de Mao a rayonné dans toute sa splendeur devant les murs du Palais, marquant avec éclat l'agenda culturel de la province du Kanem.



En effet, cette célébration présidée conjointement par le gouverneur du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassane Jogoï et Sa Majesté le Sultan Alifa Mouta Ali Zezerti, a rassemblé de nombreuses autorités administratives, coutumières et notables de la province.



Dans une symphonie de couleurs et de rythmes traditionnels, les danses ancestrales de balafon, Algaïta, Nangara, Tchegueni et Kiddi ont enflammé l'événement. Chaque pas de danse et note de musique résonnaient à cet effet comme un hommage vibrant aux racines culturelles et à l'identité du Kanem.



La population locale, présente en grand nombre, a été le témoin privilégié de ce mélange subtil entre tradition et communion, soulignant une fois de plus la vigueur du patrimoine culturel de la province et le lien indéfectible qui unit les citoyens à leurs racines.



Au demeurant, il importe de souligner que cette célébration présidée conjointement par le gouverneur et le Sultan, traduit de l'importance accordée par les plus hautes autorités à la préservation et à la valorisation des traditions ancestrales de la province.