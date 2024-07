Tchad : célébration du 97ème anniversaire de l'Armée populaire de libération de Chine

La cérémonie de cette célébration du 97ème anniversaire a été organisée ce mercredi 17 juillet 2024, au sein de l'ambassade de Chine au Tchad.



Cette cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités diplomatiques, du chef d'Etat-Major général des Armées du Tchad, le général Abakar Abdelkerim Daoud, ainsi que des officiers supérieurs de l'armée nationale tchadienne.



II est important de souligner que cette cérémonie de dîner offert par l'attaché de défense de l'ambassade de Chine auprès du Tchad, le colonel Lu Wei, avait pour but de renforcer les relations sino-tchadiennes, ainsi que la coopération dans divers domaines.



Lançant la cérémonie, le colonel Lu Wei souligne qu'au cours des quatre-vingt-dix-sept ans écoulés, sous la direction ferme du Parti communiste chinois, l’APL a accompli de glorieux exploits dans la lutte pour l'indépendance nationale, l'émancipation du peuple et la prospérité du pays, apportant une contribution remarquable au maintien de la paix et de la stabilité dans le monde.



L'attaché de défense auprès de l'ambassade de Chine au Tchad indique également que l’armée chinoise a jusqu'ici pris part à une vingtaine d'opérations onusiennes de maintien de la paix, en y envoyant plus de 50 000 personnes et une quarantaine de navires qui effectuent des missions d'escorte, pour plus de 7 200 Chinois et étrangers, dans le Golfe d'Aden, et au large de la Somalie.



« La Chine est le plus grand fournisseur de Casques Bleus parmi les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de Nations Unies et le deuxième contributeur financier des opérations de maintien de la paix de l'ONU », a-t-il poursuivi.



Enfin, le colonel Lu Wei a estimé pour sa part que, les relations sino-Tchadiennes maintiennent une bonne dynamique de développement. Les résultats de coopération dans divers domaines sont fructueux. II indique aussi que l'armée chinoise entend travailler avec la partie tchadienne, pour continuer de renforcer les relations amicales, et préserver la paix et la stabilité régionale et mondiale.



II est important de noter qu'au cours de cette cérémonie, l’ambassadeur de Chine au Tchad, Wang Xining, et le CEMGA, Abakar Abdelkerim Daoud, et le colonel Lu Wei, ont procédé ensemble à la coupure du gâteau d'anniversaire.