Tchad : "celui qui conduit la transition ne doit pas être candidat", Moustapha Adami

Moustapha Adami, président du parti PTT et participant au dialogue national, désapprouve l'égibilité des dirigeants de la transition aux élections post-transition. Par ailleurs, il préconise un mandat Présidentiel de 4 ou 5 ans. "Il s'agit de la démocratie africaine mais s'il s'agit de la démocratie universelle, c'est 4 ou 5 ans renouvelable une fois. En ce qui concerne la transition, je prends la parole dans le souci de la refondation du Tchad en tant qu'État souverain. Celui qui conduit la transition ne sera pas candidat. Nous parlons aujourd'hui, c'est pour poser les jalons de l'avenir du Tchad de demain. Parlons du Tchad de demain. On conduit la transition et on est candidat ? C'est faux. Où l'on fait la démocratie, ou rien", réagit Moustapha Adami.