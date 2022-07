Tchad : cérémonie de funérailles, plus de douleur financière qu'émotionnelle

La cérémonie de deuil prend la forme d'une fête, avec des uniformes, de la nourriture, des bouquets de fleurs, des t-shirts, des badges, la location de véhicules, des bâches, des chaises, la sonorisation pour ne citer que ceux-là.



La famille et les amis se réunissent pour plus de jouissance que le partage de la douleur. Après les yeux passés au piment au cimetière, place au fou rire, aux repas et aux causeries. Les mets copieux tombent, accompagnés de thé ou sucrerie pour les uns et d'alcool pour les autres.



La cérémonie de funérailles n'a rien à voir avec l'aspect religieux, c'est un festin qui fait tomber la facture à plus de 500.000 Fcfa pour des personnes d'une classe sociale élevée. C'est une manière de montrer aux yeux de tous que son proche est bien enterré. Si c'est le contraire, les gens en parlent, tout ça pour laisser un nom sur une plaque dans un cimetière.



Par orgueil, par suivisme ou pour éviter les mauvaises langues, les proches du défunt sont obligés de tout faire pour satisfaire ceux qui se sont déplacés pour la circonstance. Malheureusement, de son vivant, le défunt n'a en général aucune attention de ses proches. Sans honte, certaines personnes passent des semaines au domicile de deuil pour manger et boire. Même si on accorde trop d'importance aux cadavres, il faut reconnaître que dépenser pour enterrer son proche est inutile.



Si de mon vivant tu n'as rien fait pour moi, tout ce que tu fais après c'est rien, dixit Saint Mbete Bao, le défunt artiste. De ce fait, chacun doit prendre conscience, sinon c'est une perte de plus.