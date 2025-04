Tchad : cérémonie de remise des chèques aux stagiaires du programme PADE à Mongo

Ce mardi 7 avril 2025, la salle amphithéâtre de l'Université Polytechnique de Mongo a accueilli la cérémonie officielle de remise des chèques aux promoteurs et d'insertion des stagiaires dans le cadre du programme PADE (Programme d'Appui au Développement de l'Emploi) organisé par l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE) de Mongo.



L'événement s'est déroulé sous le patronage de Abdoulaye Ibrahim Siam, délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, en présence des autorités locales et d'un grand nombre de promoteurs. Dans son mot de bienvenue, le chef d'agence ONAPE de Mongo, Adam Ali Dicko, a présenté l'objectif de la cérémonie et souligné l'importance de l'octroi de crédit aux promoteurs pour stimuler l'économie locale.



Suite à la lecture des recommandations par les bénéficiaires, le directeur général de l'ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, a précisé que les chèques remis aux promoteurs ont été accordés grâce à leurs activités qui ont satisfait aux critères administratifs et financiers établis.



Il a exhorté les bénéficiaires à travailler efficacement, et à rembourser leurs prêts dans les délais impartis, afin que d'autres demandeurs puissent également bénéficier du programme. Dans son discours de lancement, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le général Abdoulaye Ibrahim Siam, a remercié le gouvernement et l'ONAPE, pour leur initiative en faveur des jeunes diplômés sans emploi.



Il a souligné que cette action s'inscrit directement dans le cadre du projet présidentiel et des programmes nationaux de lutte contre la pauvreté et le chômage, établi par le Maréchal du Tchad Mahamat Idriss Deby Itno et son gouvernement. Le délégué a également encouragé les promoteurs à faire preuve de créativité dans la gestion de leurs activités, et à considérer les bénéfices comme une épargne à conserver.



À l'issue de cette cérémonie, 100 femmes engagées dans des activités génératrices de revenus et des porteurs de projets individuels ont reçu leurs chèques, tandis que 30 jeunes diplômés sans emploi ont été mis à la disposition des services compétents pour des stages pré-emploi. L'événement s'est conclu par une photo de famille, et une visite de la foire organisée pour l'occasion à l'Université Polytechnique de Mongo.