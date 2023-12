Tchad : cérémonie en l'honneur des nouveaux professeurs agrégés à l'Université de N'Djamena

Le vice-président chargé de l'encadrement, représentant le président de l'Université de N'Djamena, Pr. Amane Tataloum, a souligné dans son allocution que cette réussite représente le fruit d'un travail acharné et marque une nouvelle dynamique au sein de l'université. Il a salué les performances psychologiques et morales des lauréats, mettant en avant l'honneur qu'ils apportent à l'Université de N'Djamena.



Le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, Dr. Tom Erdemi, a également rendu hommage aux deux personnalités, promues au grade de Maître de Conférences agrégés du CAMES. Il a exprimé la fierté de la communauté universitaire tchadienne envers ces deux professeurs qui ont brillamment représenté le Tchad grâce à leur maîtrise des méthodes épistémologiques.



Il a également rappelé que leurs nouvelles responsabilités incluent l'encadrement de doctorants, l'animation de conférences scientifiques et la coordination de laboratoires de recherche.



Cette cérémonie, organisée à l'initiative des parents et des jeunes étudiants, célèbre la grande réussite de ces deux professeurs.