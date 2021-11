Tchad : certains élèves n’ont pas de tables-bancs dans les salles de classe

La refondation du système éducatif tchadien reste difficile. Au-delà de la baisse de niveau, les apprenants n'ont pas des tables-bancs pour s'asseoir. En pleine capitale, les élèves suivent les cours à même le sol. La situation est alarmante dans les établissements scolaires publiques de la ville de N'Djamena.



A l'école primaire d'Ambatta dans le 7èm arrondissement, des briques construits à la forme de table banc servent d'asseoir aux apprenants. Entre-temps, certains élèves apportent les accessoires de la maison. « Nous avons comme l’impression que nous sommes oubliés par les institutions étatiques et les Ong de la place », se lamente la directrice de l'école primaire d'Ambatta, Ngonyam Nasmbang. A cela, s’ajoute, la pléthore des élèves dans les salles de classe, et cela oblige les élèves à suivre les cours par terre ou même à travers les fenêtres.



Le problème de manque des tables-bancs dans les établissements est réel. D'une part, cela est l'œuvre des voleurs et d'autres part l'incivisme des élèves. « Parfois au moment de cours, on voit des bancs, mais qui disparaissent par la suite. Nous ne comprenons pas si cela est dû à la complicité des gardiens des lieux », déplore Ngonyam Nasmbang.. Pour permettre aux apprenants d'avoir où s’asseoir, certains responsables d'établissement essayent de réparer des bancs endommagés sous l'effet de la pléthore d’élèves.



Pour le président de la Fédération nationale des associations des parents d’élèves (Fenapet), Bamaye Boukar, les besoins de l’éducation sont énormes mais, les décideurs ne se préoccupent guère de cette situation. Pourtant, le besoin le plus urgent du pays, c’est d’abord l’école et après la santé et la sécurité. Il reste donc que les responsables d'établissements fassent plus afin de permettre aux apprenants de s'asseoir.