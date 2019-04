Tchad : ces 23 conseils du ministère de la Santé face à la canicule

Le ministère de la Santé publique a diffusé ce mercredi un message destiné à la population pour faire face à la canicule. Elle recommande plusieurs mesures à prendre, notamment pour les personnes âgées, malades chroniques et les enfants.



"Nous vivons des périodes de grande chaleur ces derniers temps. Pour faire face à cette situation, le ministère de la Santé publique vous recommande ce qui suit", informe le directeur général du ministère, Dr Dohingalaou Ndoundo.



Parmi les mesures, il est recommandé aux personnes âgées, malades chroniques : d'éviter de s’exposer pendant longtemps au soleil, travailler à l’ombre, faire la sieste dans un endroit aéré, boire beaucoup d’eau même si vous n’avez pas soif, dormir hors des chambres si l’on ne dispose pas d’un système de ventilation, utiliser le parasol pour se protéger, arroser suffisamment d’eau la cour, et le lieu de couchage dans l’après-midi, ne pas manger des aliments trop gras, manger beaucoup de légumes et des fruits, éviter de porter des habits synthétiques, porter des habits légers, amples de références en coton et pas de couleur sombre, et éviter les changements brusques de température corporelle en buvant de l’eau trop froide, en mettant de la glace sur la tête ou en prenant une douche froide.



S'agissant des enfants, il est conseillé aux parents de les tenir à l’ombre ; leur faire boire beaucoup d’eau ; leur porter des habits amples en coton et pas de couleur sombre ; éviter aux enfants de sortir sous la chaleur ; ne pas trop les exposer au soleil ; les faire dormir hors des chambres et les habiller légèrement ; éviter de leur faire prendre une douche froide aussitôt après un repas ; leur donner des aliments faciles à digérer et riches en eau ; de temps en temps, leur nettoyer la face, le cou, les avant bras et les jambes avec un linge humide ; éviter de faire boire de l’eau très fraîche et de leur mettre la glace sur la tête ; en cas de malaise, les conduire à la formation sanitaire la plus proche.